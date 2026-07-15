So sieht Simone Lugner jetzt nicht mehr aus

„Die wichtigste Sache, die eine Frau haben kann – gleich nach Talent –, ist ihr Friseur“, soll Hollywood-Ikone Joan Crawford einst gesagt haben.

Und Simone Lugner hat sich jetzt einer kompletten Typveränderung unterzogen. Schluss mit ihrer blonden Haarpracht.

„Wenn schon Veränderung, dann richtig“, schrieb sie zu einem Video auf Instagram. Sie vertraute ihre Haarpracht der MK Hairlounge an. Und dort wurde so richtig tief in den Farbtopf gegriffen.

Aus ihrem Blond wurde nämlich ein kräftiges Pink! Lugners Instagram-Fans jedenfalls scheinen die Veränderung zu mögen. Viele positive Kommentare stehen bereits unter dem Video.