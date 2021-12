Michelle Hunziker: "Ich weine in mein Kopfkissen"

"Wer im Entertainment arbeitet, hat eine Mission. Man möchte den Zuschauern das Leben ein kleines bisschen, eine Minute oder zwei, mit einem Witz etwas erleichtern", lautet Hunzikers Motto. Wenn es ihr mal nicht gut gehe, so würde sie dies der Öffentlichkeit nicht zeigen. "Ich ziehe mich in mein Zimmer zurück, schließe die Tür und denke nach. Oder ich weine kurz in mein Kopfkissen", verrät die Moderatorin.

Wieso sie trotzdem ihr Lächeln nicht verliert? "Wenn man als Kind viel mitgemacht hat, bekommt man eine ganz andere Sicht aufs Leben. Man versteht, dass man für alles Gute dankbar sein und es genießen muss", erklärte die Moderatorin.