Michael J. Fox: "Zurück in die Zukunft"-Reunion

Michael J. Fox und Christopher Lloyd spielten Marty McFly bzw. Doc Brown in dem erfolgreichen Science-Fiction-Film von 1985. Nun haben die beiden ehemaligen Co-Stars ein Wiedersehen gefeiert. Fox veröffentlichte ein gemeinsames Foto auf Instagram, das er mit den Worten" Back to back #backtothefuture" kommentierte - also "Zurück zu Zurück in die Zukunft."