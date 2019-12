Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones besuchten Victoriafälle

Die seit 1989 zum Weltnaturerbe der Unesco gehörenden Victoriafälle zählen zu den größten Wasserfällen der Welt. In der Regenzeit - meist zwischen Anfang Dezember und März - entsteht dort der größte Wasservorhang der Welt, gemessen an seiner Höhe und Breite. In diesem Jahr verschob sich die Regenzeit wegen der Dürre in der Region ein wenig, so dass es Berichte über austrocknende Wasserfälle gab. "Zu sagen, dass die Victoriafälle trocken sind, ist Übertreibung", sagte Koti und betonte: "Den Tiefststand hatten wir 1985."