Michael Bublé und Ryan Reynolds werben für Corona-Impfung

Der kanadische Jazzsänger Michael Bublé (45) und andere Prominente wollen ihren Landsleuten die Scheu vor einer Corona-Impfung nehmen. Sie unterstützen die Aufklärungskampagne "This Is Our Shot" (etwa: "Das ist unsere Spritze/unsere Chance"), die Ärzte und andere mit dem Kampf gegen Covid-19 befasste Gruppen am Mittwoch starteten, wie die Nachrichtenagentur Canadian Press schrieb. Damit sollen in mehr als 20 Sprachen Mythen und Vorbehalte ausgeräumt werden, hieß es.