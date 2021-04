Strenge Regel: Anthony Hopkins durfte sich nicht für Oscar-Dankesrede zuschalten

Anthony Hopkins fehlte bei der Oscar-Gala, als der britische Star am Sonntagabend in Los Angeles zum besten Hauptdarsteller in dem Drama "The Father" gekürt wurde. Am Montag bedankte sich der 83-Jährige mit einer Grußbotschaft auf Instagram: "Guten Morgen. Ich bin hier, in meiner Heimat Wales. Mit 83 Jahren habe ich diesen Preis nicht erwartet, wirklich nicht", sagte Hopkins in der Videoansprache.