Menopause: Applegate fühlt sich wie "Humpty Dumpty" mit "winzigen seltsamen Beinen"

In der neuesten Folge ihres MeSsy-Podcasts erzählte Applegate, sich wie "Humpty Dumpty" zu fühlen, als sie den Muskelschwund in ihren Beinen und die Gewichtszunahme beschrieb, die ihr zu schaffen macht.

"Ich habe keine Muskeln in meinen Beinen, das habe ich dir gezeigt", sagte Applegate zu ihrer Co-Moderatorin Jamie-Lynn Sigler , die laut TooFab ebenfalls an Multipler Sklerose leidet.

Applegate über Auswirkungen von MS und Menopause auf ihren Körper

Hinzu kommen Beschwerden, die bei der 52-Jährigen durch die Menopause verursacht werden.

"Ich sehe aus wie Humpty Dumpty", lästerte Applegate über ihren Körper. "Humpty Dumpty" ist eine fiktive Figur aus einem britischen Kinderreim, die wie ein menschenähnliches Ei aussieht.

"Meine kleinen, seltsamen Beine und dann mein großer Bauch in den Wechseljahren."

Die Schauspielerin, die schon länger am Stock geht, erzählte außerdem, dass sie aufgrund fortschreitender Symptome zu einer Stubenhockerin geworden ist.

"Ich bin jetzt gerne zu Hause, weil ich zwar gern in meinem Bett liege, aber auch nicht in meinem Bett liegen will. Aber wenn ich einmal ausgehe, bin ich froh, dass ich es geschafft habe", erzählte sie den Zuhörern.