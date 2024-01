Melania Trump: Schicksalsschlag überschattet Weihnachten und Neujahr

In dem Clip erklärt Trump, gerade mit seiner Frau telefoniert zu haben. "Hoffentlich ist das in Ordnung, aber es ist eine schwierige Frage, eine sehr schwierige", erzählte der 77-Jährige bei einem Neujahrs-Event auf Mar-a-Lago den Gästen. Melania sende "ihre Liebe" an die Menge, die sich auf seinem Anwesen in Palm Beach, Florida, versammelt habe, um das Jahr 2024 einzuläuten. "Sie kennt wahrscheinlich etwa 95 Prozent der Leute in diesem Raum", sagte Trump hinzu, bevor er hinzufügte: "Wir möchten Amalija nur wünschen, dass es ihr so ​​schnell wie möglich besser geht."

Der ehemalige US-Präsident machte keine Angaben zur Krankheit von Amalija Knav. Melania Trump hat sich zu der gesundheitlichen Lage ihrer Mutter bisher nicht persönlich geäußert.

Melania Trump: Inniges Verhältnis zu ihren Eltern

Zu ihren Eltern Victor und Amalija Kvas, die beide aus bescheidenen Verhältnissen stammen, soll die frühere First Lady eine sehr innige Bindung haben. Bis heute verbringen die Kvas' viel Zeit mit ihrer Tochter und ihrem Enkelkind Barron. Während ihrer Zeit als Präsidentengattin nahmen ihre Eltern an vielen Veranstaltungen und Reisen teil. "Melania ist sehr stark, sie hat große Familienwerte. Sie steht ihrer Familie sehr nahe, sie weiß genau, was sie will", erzählte Melania Trumps langjähriger Freund Paolo Zampolli 2018 gegenüber People. Dass ihre Mutter mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, dürfte Melania also schwer zusetzen.