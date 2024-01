Baby-News! ORF-Moderatorin Kristina Inhof ist schwanger

Ganz besondere Neujahrswünsche hatte ORF-Moderatorin Kristina Inhof (35) am Dienstag für ihre Fans. "Ein neues Jahr beginnt, und langsam wird es Zeit, euch in mein kleines süßes Geheimnis einzuweihen", schreibt sie auf Instagram.

Dazu postet sie Bilder mit einem Ultraschallbild und kleinem Babybauch. "The best ist yet to come", schreibt sie dazu.