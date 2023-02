Die wenigen Menschen, die Melania Trump in Donalds Umfeld duldet

"Und wenn man bedenkt, wie viel [Trumps langj├Ąhriger Berater] Jason Miller mit der Trump-Familie verdient hat (...) solche Dinge waren es, die sie st├Ârten", sagte Grisham.

In ihren Memoiren "IÔÇÖll Take Your Questions Now" plauderte Grisham weitere Details ├╝ber die Ehe der Trumps und Melania Trump im Speziellen aus. Unter anderem, dass die ehemalige First Lady obsessiv Berichte ├╝ber ihre Person lese oder w├Ąhrend ihrer Zeit im Wei├čen Haus viel Zeit mit "Self-Care" - also Selbstf├╝rsorge - verbracht haben soll, was viele Stunden Schlaf beinhaltet habe.