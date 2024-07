"Mein Vater wäre so stolz", so Brown in einem via Social Media veröffentlichten Video. Sie selbst sei sprachlos.

Die Musikerin besuchte auch einen Kurs der Hochschule, der sich mit Traumata auseinandersetzt. "Ich wollte nicht nur einen Preis entgegennehmen", wurde sie in der Mitteilung der Hochschule zitiert. Sie habe als Studentin angenommen werden wollen.