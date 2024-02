Wie die Spice Girls entstanden: Erstes Vorsingen vor 30 Jahren

Am 4. März 1994 folgten rund 600 junge Frauen einer Anzeige für ein Vorsingen in den Londoner Danceworks-Studios. Drei der Teilnehmerinnen, die dort vor 30 Jahren ihr Glück versuchten, wurden als Spice Girls weltbekannt. Zwei schafften es über Umwege in die erfolgreichste Girlgroup.

Der junge Unternehmer Chris Herbert sah in den frühen 1990er Jahren eine Lücke im Popmarkt. Damals gab es viele erfolgreiche Boybands, darunter vor allem Take That, die gerade ihren Durchbruch geschafft hatten und die Charts eroberten. Eine vergleichbar erfolgreiche Girlgroup fehlte hingegen. Unterstützt von seinem Vater Bob Herbert, einem erfahrenen Talentmanager, schaltete der erst 23-jährige Chris eine Anzeige im Branchenmagazin Stage. Die Teilnehmerinnen wurden gebeten, Noten oder eine Kassette mit Hintergrundmusik mitzubringen.

Melanie Brown kam aus dem rund 270 Kilometer entfernten Leeds und wollte in London an einem weiteren Casting - für Tänzerinnen auf Kreuzfahrten - teilnehmen. Die damals 18-Jährige sang Whitney Houstons "Greatest Love Of All". "Mel B war die erste, die mich beeindruckt hat", erinnerte sich Chris Herbert in der dreiteiligen Doku "Spice Girls: How Girl Power Changed Britain". "Mir gefiel ihre Einstellung. Sie kam rein, als wäre ihr das alles völlig egal. Das fand ich irgendwie gut. Sie war total selbstbewusst."

Die 20-jährige Victoria Adams-Wood (heute Beckham) aus dem Londoner Vorort Harlow sang "Mein Herr" aus dem Musical "Cabaret". "Brillant", fand es Herbert. "Victoria war klassischer. Sie hatte ein bisschen Anmut." In seinen Notizen - er vergab damals Punkte von 1 bis 10 - schnitt sie allerdings nicht überragend ab: "Tanzen: 6, Singen: 5, Aussehen: 7, Persönlichkeit: 5." Die 20 Jahre alte Melanie Chisholm aus Whiston bei Liverpool versuchte es mit "I'm So Excited" von den Pointer Sisters, gelangte aber nicht in die Endauswahl.