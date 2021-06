Meinungen von Eugenie und Beatrice prallen wegen Harry und Meghan aufeinander

Eine Entscheidung, die von Eugenie offenbar alles andere als gut aufgenommen wurde: "Eugenie steht Meghan immer noch sehr nahe, ebenso wie Jack, und sie finden es wirklich unfair, an diesem Tag Schlagzeilen zu machen. Eugenie hat die Entscheidung, Meghan und Harry an ihrem Hochzeitstag nicht glänzen zu lassen, nicht gutgeheißen", zitiert die britische Zeitung The Mirror eine angebliche Quelle aus Palastkreisen.

Das erste Kind von Prinzessin Beatrice soll im Herbst zur Welt kommen. Die Queen-Enkelin hat 2020 ohne öffentliche Ankündigung und im engsten Familienkreis ihren Verlobten Edoardo Mapelli Mozzi geheiratet.

"Beide Familien sind hocherfreut über die Neuigkeiten", teilte der Palast per Twitter mit. Beatrice ist die Tochter des zweitältesten Sohns der Queen, Prinz Andrew, und dessen Ex-Frau Sarah Ferguson. Das Kind wird das zwölfte Urenkelkind der Queen sein.