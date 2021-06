Meghans Geburtshelferin teilt Tipps, die sie ihr für Lilibets Geburt gab

"Es war sehr süß von ihr - ich fühlte mich geehrt", zitierte People Motha, die in der St. John's Wood-Klinik eine besonders sanfte Geburtsmethode praktiziert, um werdende Mütter "nicht nur körperlich, sondern auch emotional und mental vorzubereiten", wie People schreibt. Zu ihren prominenten Kundinnen zählen außerdem Gwyneth Paltrow, Madonna und Kate Moss.

Die Ärztin, der die Stars vertrauen

"Zweitgeburten sind immer einfacher", sagt die Ärztin über Meghans Entbindung. "Die Eltern haben alles schon einmal durchgemacht, sie haben mehr Erfahrung und sind besser vorbereitet", so Motha, die in der Zeit nach der Entbindung zu einer möglichst fleischlosen Küche rät. "Iss in den ersten zwei Wochen vegetarisch, damit die Leber nach der Geburt entgiftet. Iss Kedgeree (ein in England populäres Fischgericht), Reis und Mung Dhal, Reisbrei, Hühnerbrühe und leichtes Gemüse – nichts Blähendes wie Brokkoli, Kohl, Blumenkohl. Butternusskürbis ist gut und Spargel auch", erklärt Motha, die nach eigenen Angaben schon lange ein Fan der ayurvedischen Ernährung ist.

Die Tochter von Harry und Meghan, die neben Lilibet auch den Namen Diana trägt, war am 4. Juni zur Welt gekommen. Das Paar hatte sich bereits im vergangenen Jahr mit seinem inzwischen zwei Jahre alten Sohn Archie aus der engeren Königsfamilie zurückgezogen und war in die USA umgesiedelt. Seit einem Aufsehen erregenden Interview der beiden, bei dem sie sich über mangelnde Unterstützung der Royals und über Rassismus beklagten, ist das Verhältnis zur Königsfamilie getrübt.