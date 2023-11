Meghan-Vertrauter: Ich weiß, von welchen zwei Royals rassistische Kommentare stammen

In einem explosiven neuen Interview in der Sendung "Good Morning America" teilte Omid Scobie, dessen neues Buch "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival" am Dienstag erscheint, mit, er wisse ganz genau, welche Mitglieder der königlichen Familie Bedenken hinsichtlich der Hautfarbe von Meghans Sohn Prinz Archie gehabt habe. Er könne es aber nicht offenlegen, da dies nach britischem Recht verboten sei.

Charles soll entsetzt gewesen sein

"Die Namen wurden in Briefen zwischen Meghan und Charles erwähnt, die einige Zeit nach dem Oprah-Interview ausgetauscht wurden", fuhr Scobie fort und deutete an, dass König Charles III. nicht derjenige gewesen ist, der Archies Hautfarbe kommentierte: "Durch Quellen wissen wir, dass Charles entsetzt darüber war, dass Meghan diese Gespräche wahrgenommen hat."

Prinzessin Anne unter Verdacht

Lady Colin Campbell hatte bereits vor einiger Zeit behauptet, Prinzessin Anne hätte wegen Meghans kulturellem Hintergrund Bedenken gehabt. "Es gab keine Bedenken hinsichtlich Meghans Hautfarbe", hatte die Royal-Expertin 2021 auf Youtube behauptet. Prinzessin Anne sei dennoch besorgt gewesen, dass es Probleme geben könnte, wenn Harry Meghan heiraten würde und es Kinder gäbe.