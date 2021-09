Meghan und Harry wollen "eigene Königsfamilie" gründen

Meghan und Harry haben vor wenigen Tagen ihren ersten gemeinsamen New York-Besuch absolviert. Das Ehepaar nahm an einer Reihe offizieller Termine teil - so machten sie sich unter anderem bei einem Konzert für Impfgerechtigkeit stark. Dass die Sussexes, die vor über einem Jahr ihre Pflichten als ranghohe Royals an den Nagel gehängt haben, nun in den USA "pseudo-königliche Aufgaben" übernehmen, findet Adels-Kennerin und Autorin Angela Levin jedoch unangebracht.

Adels-Kennerin krtisiert "pseudo-königliche Verpflichtungen" der Sussexes

Gegenüber der Sun kritisiert Levin den Umstand, dass das Paar zwar seine royalen Aufgaben aufgegeben hat, um ein ruhigeres Leben in Kalifornien zu führen, in der neuen Heimat jedoch von seinen Titeln Gebrauch mache, um - ganz im royalen Stil - eigene karitative Zwecke zu verfolgen.

"Das ist Nonsens", so Levin. "Sie wollten die Royal Family verlassen, weil sie hier [Anm.: in Großbritannien] keinen Verpflichtungen nachgehen wollten", sagt sie über Meghan und Harry. "Und dort gehen sie, nur kurz darauf, pseudo-königliche Verpflichtungen nach."