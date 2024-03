Meghan und Harry: Restaurant für Date in Texas hat für das Paar geheime Bedeutung

Prinz Harry und Herzogin Meghan nahmen sich Zeit für einen besonderen Date-Abend vor dem geplanten Podiumsauftritt der Herzogin von Sussex bei der SXSW-Konferenz am Freitag.

Am Donnerstagabend aß das Paar im Soho House Austin in Texas zu Abend. Meghan und Harry reisten von ihrem Zuhause in Montecito, Kalifornien, nach Austin, wo die Herzogin an der Eröffnungsrede am Internationalen Frauentag teilnehmen wird.

Meghan und Harry wählte Restaurant mit besonderer Bedeutung Meghan und Harry sollen in den Räumlichkeiten des Eliteclubs in Austin "glücklich und bester Laune" ausgesehen haben, als sie ihren romantischen Date-Abend genossen, schreibt The Mirror unter Berufung auf einen Augenzeugen. Das Ehepaar speiste an einem Ecktisch in dem exklusiven Lokal. "Harry war während des gesamten Abendessens sehr lebhaft", so ein Insider gegenüber People. "Sie waren sehr zurückhaltend und schienen glücklich zu sein, die fröhliche Stimmung an dem lebhaften Veranstaltungsort zu genießen." Das Soho House ist exklusiver Club nur für Mitglieder und ist für das Paar von Bedeutung, da er an sein erstes Date im Juli 2016 erinnert.

Der Herzog und die Herzogin von Sussex trafen sich bekanntlich zu ihrem ersten Date in der Londoner Filiale von Soho House und kehrten am nächsten Tag zu einem zweiten Date in das Edel-Restaurant zurück. "Mit roten Wangen, schnaufend, verschwitzt, eine halbe Stunde zu spät, rannte ich ins Restaurant, in den ruhigen Raum, und fand sie in einer kleinen Ecke auf einem niedrigen Samtsofa vor einem niedrigen Couchtisch sitzen" erinnerte sich Harry seine Memoiren "Spare" an seine erste Begegnung mit Meghan. "Sie trug einen schwarzen Pullover, Jeans und High Heels. Ich wusste nichts über Kleidung, aber ich wusste, dass sie schick war. Andererseits konnte sie alles schick aussehen lassen", schrieb Harry über seinen ersten Eindruck von seiner zukünftigen Frau.