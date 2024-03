Vater von Williams erster Liebe gestorben: Charles III. trauert um engen Vertrauten

"Sehr traurig": Trauer um Charles' Vertrauten Ian Farquhar

Farquhar, der Vater von Prinz Williams erster Freundin, sei auf dem Highgrove Estate des Monarchen gestorben, heißt es. Der Jäger war auch der Stallmeister der Königinmutter und diente bei den Queen's Own Hussars, einem Kavallerieregiment der britischen Armee.

Farquhar stand nicht nur Charles, sondern auch Königin Camilla nahe. Viele Jahre lang lebte er auf dem Anwesen des Königs in einem gemieteten Bauernhaus, in dem er am Mittwochmorgen gestorben sein soll.