Meghan und Harry: Lilibet um royale Tauftradition betrogen?

Aus dem Palast sickern inzwischen aber Gerüchte durch, dass ein Besuch der Sussexes derzeit nicht erwünscht sei. Die Taufe könnte demnach auch in den USA stattfinden. Wobei die beiden Adelsexpertinnen Molly Mulshine and Christina Garibaldi es sogar für möglich halten, dass diese bereits stattgefunden haben könnte.

Die beiden "Royally Us"-Podcasterinnen halten eine Reise der Familie Sussex nach Europa derzeit für unwahrscheinlich. "Ich glaube ja nicht, dass Meghan in naher Zukunft rübergeflogen kommt. Ich denke viel eher, dass sie alles ziemlich privat halten werden."

"Wer weiß, vielleicht wurde die Taufe bereits vollzogen", spekulieren sie weiter.

Lilibet um royale Tauftradition betrogen?

So oder so: Sollten sich die Sussexes doch noch für eine Reise nach Großbritannien entscheiden, um ihre Tochter traditionsgemäß in der Church of England taufen zu lassen, könnte das jüngste Mitglied der königlichen Familie jedoch um eine königlichen Tauftradition gebracht werden. Die königliche Kommentatorin Molly Mulshine weist jedenfalls darauf hin, dass Lilibet das königliche Taufkleid nicht wird tragen können, sollte sie für ihre Taufe zusammen mit ihren Eltern und Archie nach Europa reisen. "Ich glaube nicht, dass Lilibet in das zeremonielle Taufkleid passen wird, wenn das alles durch ist", stellt diese fest.