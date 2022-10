Meghan und Harry: Keine gute Voraussetzung für langanhaltende Ehe?

"Ihr Geniestreich war, dass sie, bevor sie ihn jemals getroffen hat, sorgfältig über ihn recherchiert hat und als intelligente Frau mit viel Erfahrung genau wusste, auf welche Knöpfe sie drücken musste", mutmaßte Bower im Gespräch mit Page Six. Harrys Hochzeit mit Meghan und der darauffolgende Ausstieg des Paares aus dem Königshaus hingegen sei Harrys Ticket in die Freiheit gewesen.

"Ich denke, er genoss es viel mehr, im Pazifik zu paddeln, als in einer Stadt im Norden Großbritanniens im Regen die Hände zu schütteln", so Bower. Das Leben der Sussexes in den USA bringe aber auch Nachteile mit sich. So wurde Harry durch den Megxit und den Umzug nach Amerika von Freunden und Familie abgeschnitten und werde wie ein "Außenseiter" behandelt.

Prinz Harry selbst hatte 2021 Podcast "Armchair Expert" darüber gesprochen, dass sein Vater Charles ihm einen "Kreislauf aus Schmerz und Leid" vererbt habe.