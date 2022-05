Meghan und Harry: Gefährliches Überlebenstraining in der Wildnis?

Angesprochen darauf, ob sich tatsächlich die beiden Royals dem harten Überlebenstraining mit dem 47-Jährigen stellen werden, hält sich Grylls im Interview mit der britischen Medienplattform zwar zurück, aber lässt dennoch Raum zum Spekulieren: "Wir haben wahrscheinlich unsere größten Ankündigungen für 'Running Wild'."

Schon in den letzten Jahren hatte es immer wieder geheißen, dass besonders Prinz Harry in dieser oder einer ähnlichen Sendung auftreten könnte. Der Royal und Bear Grylls kennen sich bereits seit Jahren und haben in den Medien auch schon öfter positiv übereinander gesprochen.

Bear Grylls: Prince Harry "würde einen großartigen Abenteurer abgeben"

2020 hatte eine mit den Sussexes befreundete Quelle sogar gegenüber dem Heat-Magazin gesagt, dass Prinz Harrys Ehefrau verschiedene Ideen sammeln würde, um den Royal nach ihrem gemeinsamen Umzug in Los Angeles zu beschäftigen: "Meghan war in letzter Zeit wirklich besorgt darüber, dass Harry sich in LA verloren fühlt. Es ist immer ein Ort, an dem sie sich sehr wohl gefühlt hat, aber sie versteht, dass es eine große Veränderung des Lebensstils für ihn ist – also hat sie versucht, sich ein Projekt auszudenken, das ihm einen Sinn gibt. Eine ihrer Ideen ist es, Harry in den neuen Bear Grylls zu verwandeln, und sie hat die Idee geäußert, dass er seine eigene Abenteuershow mit anderen Prominenten hat."