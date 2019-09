Meghan und Harry für Hochzeit nach Rom gereist

Kurz bevor Prinz Harry und seine Meghan ihre große Afrika-Reise antreten, haben sie noch einen kleinen "Abstecher" nach Italien gemacht. Zeugen berichten, die Royals am Flughafen erblickt zu haben.

Hochzeit als Promispektakel

Die beiden werden an der Hochzeit von Meghans guter Freundin Misha Nonoo teilnehmen, die kommendes Wochenende stattfinden soll. Meghan und Misha sollen ein enges Verhältnis zueinander pflegen. Die Designerin soll gar dabei geholfen haben, Harry und Meghan miteinander zu verkuppeln und war selbstverständlich auch auf ihrer Hochzeit und Meghans Babyshower in New York anwesend.