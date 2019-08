Beliebt? Von wegen, die Briten strafen Herzogin Meghan ab

Und wiedermal bewahrheitet sich, was Herzogin Meghan macht, macht sie anscheinend falsch. Zumindest in den Augen des britischen Volkes, denn das Markt- und Meinungsforschungsinstitut „ YouGov“ ermittelt jährlich die Beliebtheit der Royals – und da hat Meghan an Sympathie verloren.

Sie rangiert nur mehr auf Platz 6. Sogar Prinzgemahl Philip, der ja eigentlich gar nicht mehr wirklich in der Öffentlichkeit präsent ist, liegt einen Platz vor ihr. Prinz Charles (Platz 7) und Herzogin Camilla (Platz 11) haben’s aber noch schlechter erwischt.