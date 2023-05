Meghan über "brutale 20er", nicht ladylike Angewohnheit und Geldsorgen

2014 hatte Meghan Markle ihr Herzensprojekt, den Lifestyle-Blog "The Tig" gegründet, in dem sie unter anderem Einblicke in ihr Leben als Schauspielerin gab. Drei Jahre später wurde dieser nach ihrer Verlobung mit Harry gelöscht. Einige der längst verschwundenen Postings kursieren aber immer noch im Netz. Die Daily Mail hat jetzt einige der pikantesten Einträge der Herzogin zusammengefasst.

➤ Lesen Sie hier mehr: Hotelzimmer, um Meghan zu entkommen: Harrys Sprecher nimmt Stellung

Meghan - die ewige Außenseiterin

So erzählte Meghan in ihrem Blog unter anderem darüber, "immer das Gefühl gehabt zu haben, nicht dazuzugehören". An ihrem 33. Geburtstag erklärte sie, ihr wahres Glück erst gefunden zu haben, als sie angefangen habe, zu sich selbst freundlich zu sein.