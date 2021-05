Meghan bringt Kinderbuch über Prinz Harry und Archie heraus

In der offiziellen Pressemitteilung heißt es dazu: Die Geschichte soll an "die vielen Möglichkeiten erinnern, wie Liebe in einer modernen Familie Gestalt annehmen und ausgedrückt werden kann." Und weiter: "Das Kinderbuch handelt von tröstlichen Situationen, gemeinsamen Erfahrungen und Eindrücken sowie Momenten des Friedens und der Besinnung, des Vertrauens und des Glaubens zwischen Vater und Sohn."

Am 8. Juni 2021 wird das Meghans Werk erscheinen.