Meghan rechtfertigt sich nach Kritik: Körpersprache-Expertin sieht Anzeichen von "Wut"

"Ich bin kein Fan von ihr" – so äußerte sich US-Präsident Donald Trump vor rund einer Woche über Herzogin Meghan bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus.

Eine Reporterin hatte angemerkt, dass die Sussexes bei ihrem letzten gemeinsamen Auftritt "die Menschen quasi ermutigt hätten, für Joe Biden zu stimmen". Obwohl Meghan und Harry dabei weder den Namen Trumps noch Bidens erwähnten.

Herzogin Meghan gibt Kritikern Konter

Als Donald Trump auf das Video angesprochen wurde, verlor er wenig schmeichelhafte Worte über Prinz Harrys Ehefrau. "Ich wünsche Harry viel Glück, weil er es brauchen wird", lautete der trockene Kommentar des Präsidenten über die 39-Jährige.

Im Rahmen einer virtuellen Konferenz zum Thema "Most Powerful Women" äußerte sich Herzogin Meghan nun gegenüber dem Fortune Magazine zu der Kritik, mit der sie sich in letzter Zeit konfroniert sieht.

Meghan erklärte, sie würde dem "ganzen Lärm da draußen keine Beachtung schenken". "In dem Augenblick, in dem du dich von all den Meinungen der anderen befreist, die das Gegenteil von dem behaupten, von dem du weißt, dass es wahr ist - dann ist es einfach, authentisch zu leben", sagte die Herzogin von Sussex.