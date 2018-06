Meghan Markle: Erste Worte über Ehe mit Harry

Enthüllungsbuch-Autor: Erste Ehe scheiterte wegen Meghans Karriere

Meghan war von 2011 bis 2013 in erster Ehe mit dem amerikanischen Filmproduzenten Trevor Engelson verheiratet. Laut Autor Andrew Morton, der bereits mehrere Bücher über Lady Diana verfasst hat, sollen Meghan und der Produzent einander in einer Bar kennengelernt haben, als die heute Herzogin von Sussex noch ganz am Anfang ihrer Schauspielkarriere war. Nachdem sie ihre Rolle als Rachel in der Anwaltsserie "Suits" ergatterte, waren die beiden gezwungen, eine Fernbeziehung zu führen. Die Liebe des Paares soll schon bald unter Meghans Karriereplänen gelitten haben.

Kurz vor ihrer Hochzeit wurde die Serie um eine weitere Staffel verlängert. Wie Morton in seinem Buch "Meghan, A Hollywood Princess" behauptet, soll sich Engelson immer mehr so gefühlt haben, als sei er seiner Frau lästig, bis ihn diese "völlig aus heiterem Himmel" abservierte. Ein Unternehmerfreund des Produzenten erzählte dem Enthüllungsbuch-Autor zudem, dass die Ehe so plötzlich geendet haben soll, dass Markle den Ehe- und Verlobungsring ihrem Ex-Mann per eingeschriebenem Brief zurückgab.