Über diese Fotos wird die Queen vermutlich not amused sein: 2011 heiratete Harrys Freundin Meghan Markle ihren Ex-Mann Trevor Engleson im Rahmen einer Strandhochzeit auf Jamaika. Jetzt sind Bilder von heißen Hochzeitssause im Internet aufgetaucht.

Meghan Markles Hochzeitsparty

In einem schlichten weißen Kleid gab Markle Trevor Engleson das Jawort. Geheiratet wurde im "Jamaica Inn" in Ocho Rios. Am Tag vor der Zeremonie wurde ausgelassen gefeiert. Im Bikini mit viel Alkohol und Trinkspielen. Die Fotos von Markles Hochzeit mit Engleson, der Prinz Harry übrigens zum Verwechseln ähnlich sieht, wurden unter anderem von der Daily Mail veröffentlicht.

Meghan Markle und der Filmproduzent waren seit 2004 zusammen. Nach der Hochzeit im Jahr 2011 hielt ihre Beziehung aber nur noch zwei Jahre. Im Mai 2013 gab das Paar die Trennung bekannt. Im August darauf folgte die Trennung.

Foto: REUTERS/PHIL NOBLE

Im November des vergangenen Jahres wurde Markles Liaison mit Prinz Harry vom Kensington Palace bestätigt, nachdem Gerüchte um eine Beziehung laut geworden waren. Im Statement des Palastes hieß es, dass Meghan und Harry bereits seit "mehreren Monaten" ein Paar wären.