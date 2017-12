Gut gelaunt ging es für royale Familie auf ihrem Landsitz in Sandringham am 25. Dezember in die Kirche. Dieses Mal erstmals dabei: Prinz Harrys Verlobte Meghan Markle.

Zuvor wurde noch kein unverheiratetes, royales Paar während Weihnachten bei der Queen geduldet. Mit Meghan wurden damit erstmals die Regeln gebrochen.

Scherzend ging es an der Seite von ihrer Schwägerin in Spe - Herzogin Kate - und Harry in die St. Mary Magdalene Kirche. Und im Mai wird dann ja auch schon "Ja" gesagt und die Amerikanerin heiratet in Königsfamilie ein.