Meghan & Harry: Wenn dieses Gerücht stimmt, dann wäre das überraschende Wendung

Nach ihrem Rückzug aus dem Königshaus sind Prinz Harry und Herzogin Meghan ins sonnige Kalifornien gezogen, wo sie zusammen mit ihren beiden Kindern in Montecito leben. Ihren britischen Zweitwohnsitz Frogmore Cottage mussten die Sussexes dieses Jahr auf Geheiß von König Charles III. aufgeben. Gerüchten zufolge soll das Ehepaar jetzt aber nach einem neuen Heim in England Ausschau halten - angeblich auch, um sich der Royal Family nach all den Streitigkeiten in der Vergangenheit wieder etwas anzunähern.

Sussexes wollen angeblich Heim im Kensington Palace mieten

Ein Gerücht, das überrascht: Berichten zufolge sollen Prinz Harry und Meghan vorhaben, ein neues Zuhause im Kensington Palace zu mieten, um mehr Zeit damit zu verbringen, ihre zerrüttete Beziehung zum Rest der Royals zu heilen.

