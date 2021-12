Weihnachtskarte von Meghan & Harry: Erneuter Seitenhieb gegen das Königshaus?

Meghan: Widerstand gegen Kleiderordnung

Medienberichten zu Folge konnte sich besonders Herzogin Meghan nicht mit dieser Vorschrift anfreunden. Für sie seien die traditionellen Kleiderregelungen angeblich nicht nur veraltet, sondern auch sexistisch. Bereits in der Vergangenheit zeigte sie sich deshalb sogar bei öffentlichen Auftritten in Jeans. Auch im September 2017 trug sie bei ihrem ersten offiziellen öffentlichen Auftritt mit Prinz Harry, bei den Invictus Games in Toronto, enge Jeans in heller Waschung mit Rissen an den Knien.