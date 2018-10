Meghan & Harry: Auf Kuschelkurs im Regen

Hatte sich die schwangere Herzogin Meghan am ersten Tag ihrer Commonwelth-Tour in der australischen Metropole Sydney noch in einem figurbetonten Kleid präsentiert (dazu mehr), durfte es bei ihrem Ausflug nach Dubbo in New South Wales, Australien, ein lässigeres Outfit sein.

Meghan im Lässig-Look

Zu einem weißen Hemd und einer schwarzen Hose kombinierte die 37-Jährige ein lockeres, graues Jackett – und genoss sichtlich die Bewegungsfreiheit, als es darum ging, am Flughafen in Dubbo ihre Fans zu begrüßen oder auf der Mountain View Farm beim Schafe-Verpflegen mit anzupacken.