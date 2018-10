Meghan: Dianas Bodyguard wirft Palast Fahrlässigkeit vor

Mittlerweile haben Meghan und Harry Fidschi verlassen und sind in Tonga angekommen. Nach einer Privataudienz bei König Tupou VI und Königin Nanasipau’u nahm das Paar an einem Dinner-Gala teil. Meghan präsentierte sich bei diesem Anlass in einem weißen Abendkleid der irischen Marke Theia - und stellte mit ihrem drittem Outfit in nur fünf Stunden einen neuen Rekord in Sachen Stilvielfalt auf.