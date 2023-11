Meghan bei Bomben-Deal von Kate-Middleton-Darstellerin aus "The Crown" ausgestochen

Meg Bellamy studierte unweit von dem Dorf, in dem Kate Middleton aufgewachsen ist – und ergatterte die begehrte Rolle der Prinzessin von Wales in der Erfolgs-Serie "The Crown". In einem Open Call ohne vorherige Berufserfahrung im Schauspiel überzeugte die junge Britin die Casting-Verantwortlichen und hat dabei auch als Privatperson viele Ähnlichkeiten mit Kate.

Meg Bellamy hat mit Kate viel gemeinsam

Mit ihren brünetten Haaren sieht Bellamy Prinzessin Kate nicht nur sehr ähnlich - sie ist wie Prinz Williams Frau in der Grafschaft Berkshire ausgewachsen und hegt wie Kate eine Leidenschaft für die Mannschaftssportarten Tennis, Lacrosse, Hockey und Netball.