Es hat gefunkt: Pikantes Fotoshooting von Megan Fox mit Kourtney Kardashian

Travis Barker war in erster Ehe mit Melissa Kennedy verheiratet. 2004 heiratete er die ehemalige Miss USA Shanna Moakler, mit der er einen 2003 geborenen Sohn namens Landon Asher Barker und eine 2005 geborene Tochter, Alabama Luella Barker, hat. Atiana ist die Tochter von Moakler und dem Boxer Oscar De La Hoya.

Barker und Shanna Moakler waren zusammen in der MTV-Reality-Show "Meet the Barkers" zu sehen. 2006 reichten sie die Scheidung ein. Im Jahr darauf gaben sie ihrer Liebe noch eine Chance, bis 2009 die endgültige Trennung erfolgte. Moakler hatte zuletzt für Schlagzeilen gesorgt, als sie nach Bekanntwerden von Barkers Beziehung mit Kardashian in den sozialen Medien gegen die neue Liebe ihres Ex-Mannes stichelte.