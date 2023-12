Meg Ryans Sohn startet in Hollywood durch - und sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert

In Hollywood ist er noch ein recht unbekanntes Gesicht - obwohl Jack Quaid als Sohn von Meg Ryan und Dennis Quaid mit Kontakt zum Filmbusiness aufgewachsen ist. Mittlerweile bastelt der 31-Jährige an seiner eigenen Karriere als Schauspieler und ist derzeit in der erfolgreichen Superheldenserie "The Boys" in der Hauptrolle zu sehen.

Jack Quaids erste Versuche als Schauspieler

Nach der Scheidung der Eltern im Jahr 2001 war Jack Quaid mit seiner Mutter nach Los Angeles gezogen. Seine ersten Schauspielerfahrungen machte er 2011 in dem Kurzfilm "Sitting Babies". 2012 war er in "Just 45 Minutes from Broadway" und als Marvel in "Die Tribute von Panem – The Hunger Games" und "Die Tribute von Panem – Catching Fire" zu sehen. Seitdem absolviert Quaid regelmäßig Auftritte in Filmen und Serien.

➤ Lesen Sie hier mehr: Die große Botox-Lüge der Meg Ryan?