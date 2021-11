Hollywood-Diva wird 60: Die große Botox-Lüge der Meg Ryan?

Hollywoodstar Meg Ryan wird am Freitag, dem 19. November, 60 Jahre alt. Dass sie in ihrem Alter noch immer so wie gut wie faltenfrei ist, gibt Rätsel auf. Sie selbst sagt über ihr Schönheitsgeheimnis gegenüber der Bild am Sonntag: "Ich ernähre mich gesund, schlafe viel und trinke jeden Tag zwei Liter Wasser. Außerdem trainiere ich regelmäßig und versuche, dem Alter durch viel Schwitzen zu entkommen."

Meg Ryan: Wirklich alles Natur pur?

"Aber die Zahl steht. Die kannst du nicht mehr retuschieren. 60 ist 60. Aber ich fühle mich jünger", stellt sie nüchtern fest.

So ganz will man den entspannten Zugang zum Thema Altern der Schauspielerin dann aber doch nicht abkaufen. Hatte ein Schönheitschirurg laut dem Online-Magazin womansday.com doch schon 2016 spekuliert, die Ryan hätte sich einem Gesichtslifting sowie einer Augenlidstraffung unterzogen und die Lippen aufspritzen lassen. In der Vergangenheit hatte der Hollywoodstar schon des Öfteren mit seinen veränderten Gesichtszügen durch vermeintliche Beauty-Behandlungen für Schlagzeilen gesorgt. Auch von angeblichen Botox-Behandlungen war da die Rede.