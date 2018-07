Dennis Quaid spricht offen über seine Schuld am Ehe-Aus mit Meg Ryan

In einem offenen Interview in Megyn Kellys Today-Show bezeichnete der 64-jährige Schauspieler am vergangenen Montag seine Zeit mit Meg Ryan als "erfolgreichste Beziehung" seines Lebens: "Es war meine erfolgreichste Beziehung. Als wir uns kennen lernten, war ich gerade groß im Geschäft. Dann kam meine Karriere zum Stillstand. (...) Wir gingen auf den Straßen von New York und alle schrien Meg! Meg! Ich muss zugeben, ich hatte tatsächlich das Gefühl, als wäre ich verschwunden. Ich dachte nicht, dass ich so klein bin, aber ich war es. Es war eine Wachstumschance. Ich habe daraus gelernt ", gab Quaid ehrlicherweise zu.