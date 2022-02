Medizinischer Notfall: Billie Eilish stoppt Konzert

Sängerin Billie Eilish war mitten in einer Show in der State Farm Arena in Atlanta, als sie laut der amerikanischen Promi-Nachrichtenseite TMZ einen Konzertbesucher entdeckte, der dringend medizinische Hilfe benötigte.

Billie Eilish unterbricht Konzert: Fan brauchte Hilfe

Nachdem Eilish einen Fan bemerkt hatte, der panisch und hilfesuchend schien, stoppte sie ihre Show. "Brauchst du einen Inhalator?", fragte die Grammy-Gewinnerin eine junge Frau, wie ein seither viral gegangenes Video des Moments zeigt. Anschließend wies die Sängerin das medizinische Personal an, der Person Hilfe zu leisten. Schnell reagierten die Hilfskräfte und versorgten den Konzertgast.