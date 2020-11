Maurice Cassian Bohlen: Wieso Dieter Bohlens Sohn kein Deutsch spricht

Maurices Eltern trennten sich nach fünf Jahren Beziehung, als er selbst gerade einmal ein Jahr alt war. Doch auch wenn der junge Mann keinen Gefallen an der Muttersprache seines berühmten Vaters findet - das Entertainment-Talent hat Maurice defintiv von ihm geerbt.

Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn gilt als unterkühlt. Der junge Influencer scheint aber ohnehin ein anderes Vorbild zu haben. Erst vor Kurzem postete der modebewusste Teenager ein Foto von sich, auf dem er in Shorts und Hemd zu sehen ist - dazu schrieb er, in Anspielung auf das typische "Two and a Half Men"-Outfit von Hollywood-Badboy Charlie Sheen: "Charlie Sheen, ich bin jetzt im Grunde genommen dein Sohn."