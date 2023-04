Matthew McConaughey deutet an, dass Woody Harrelson sein Bruder sein könnte

"Wir haben weiter darüber philosophiert, was dieses 'Wissen' bedeutet, und ein bisschen nachgerechnet und schließlich herausgefunden, dass Woodys Vater zur gleichen Zeit Freigang hatte, als meine Mutter und mein Vater sich in ihrer zweiten Scheidung befanden. Dann gibt es mögliche Belege und Orte in West-Texas, wo es möglicherweise ein Treffen gegeben hat."

Die Schauspieler würden überlegen, einen DNS-Tests durchzuführen, um ihren Verdacht zu bestätigen. Er sei dabei aber zurückhaltender als Harrelson. Aus Sorge, er könnte herausfinden, dass der Mann, den er 53 Jahre lang für seinen Vater hielt, möglicherweise "kein leiblicher Elternteil ist".