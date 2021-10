"Masked Singer": Hammerhai musste seine Identität preisgeben

Ein Hai mit bekannten Beinen: Der frühere deutsche Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski ist in der ProSieben-Show "The Masked Singer" enttarnt worden. Der 61-Jährige steckte im Kostüm eines Hammerhais in neonfarbener Taucher-Montur. Da ihm die Zuschauer am Samstagabend zu wenige Stimmen gaben, musste der Sport-Star seine wahre Identität enthüllen. "Weißt du, wie schwer das ist, so gerade zu stehen?", sagte der gebürtige Berliner, als er seine Maske abgezogen hatte.

Nach Riewa muss Pierre Littbarski gehen

"Littis" O-Beine galten seinerzeit als die krümmsten der deutschen Bundesliga. Um in der Musik-Show nicht unter seiner riesigen Hai-Maske erkannt zu werden, hatte er offenbar bewusst eine ungewohnte Haltung eingenommen.