Marvel-Star Chadwick Boseman: Schwere Vorwürfe an Witwe

2020 verstarb „Black Panther“-Star Chadwick Boseman an den Folgen von Darmkrebs. Er wurde nur 43 Jahre alt. Ein Testament hat der Schauspieler nicht hinterlassen. Nun entzweit ein Streit um das Erbe die Familie. Konkret geht es um Bosemans Witwe, Taylor Simone Ledward. Ihr wird von den Brüdern des Marvel-Stars, Derrick und Kevin Boseman, vorgeworfen, die Erbregelung zu ihren Gunsten zu verzögern. Im Namen der Eltern haben sie nun sogar eine Klage gegen Ledward eingereicht. Das berichtet Page Six.

Witwe soll als Nachlassverwalterin abgesetzt werden Wie aus einer am 17. Juli 2026 vor einem Gericht in Los Angeles eingereichten Klage hervorgeht, so Page Six, fordern die Brüder die Absetzung Ledwards als Nachlassverwalterin. Zudem verlangen sie, dass die Vermögenswerte, deren Gesamtwert auf über 3,8 Millionen Dollar geschätzt wird, entsprechend der bereits 2022 gerichtlich festgelegten Regelung verteilt werden. Demnach sollten Chadwicks Eltern jeweils 25 Prozent des Nachlasses erhalten, während Ledward die verbleibenden 50 Prozent zustehen. Die Brüder werfen Ledward vor, „fast vier Jahre später“ noch immer keine Verteilung des Nachlasses vorgenommen zu haben. „Stattdessen übt [Taylor] weiterhin einseitige Kontrolle über [Chadwicks] Nachlass aus und verwehrt [Chadwicks] Familie die längst überfällige Schließung dieses Kapitels sowie die Mitbestimmung bei Angelegenheiten, die die Interessen von Leroy und Carolyn betreffen“, heißt es in den Gerichtsunterlagen, die Page Six vorliegen.

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Vorwürfe mangelnder Transparenz Ein weiterer zentraler Vorwurf betrifft die unzureichende Offenlegung von Chadwicks Vermögenswerten. Die Brüder erklären, Ledward habe es versäumt, eine „vollständige Abrechnung“ vorzulegen, die unter anderem Tantiemen, Bild- und Urheberrechte, Immobilien sowie eine zuvor nicht deklarierte Bankverbindung umfasse. Auch die Verwaltung von Zahlungen durch die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA seit 2020 wird kritisch hinterfragt. Laut den Brüdern erschwert Ledwards „mangelnde Transparenz“ den Prozess und erwecke den Eindruck, dass sie Vermögenswerte vor Chadwicks Familie und dem Gericht verbirgt. Besonders brisant: Chadwick Boseman, Inc., eine von Ledward kontrollierte Gesellschaft, verwaltet weiterhin das geistige Eigentum und die Bildrechte des verstorbenen Schauspielers. Laut den Brüdern verteilt Ledward jedoch keine Rechte an dem geistigen Eigentum und dem Bild des verstorbenen Schauspielers. „Diese Rechte gehören rechtmäßig den Erben [Chadwicks]“, argumentieren Derrick und Kevin. Sie werfen Ledward vor, mit diesen Rechten allein Gewinne zu erzielen und gleichzeitig die Familie daran zu „hindern, lukrative Geschäftsgelegenheiten zu verfolgen, die [Chadwicks] betagten Eltern zugutekommen könnten“.

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