Olivia Wilde über das „Trauma“ ihrer Trennung von Harry Styles

Nach ihrer Trennung von Jason Sudeikis sorgte Olivia Wilde mit ihrer Romanze mit dem zehn Jahre jüngeren Harry Styles für Schlagzeilen. Im „Call Her Daddy“-Podcast blickte sie vor wenigen Wochen auf ihre Beziehung mit dem Sänger liebevoll zurück, auch wenn sie nun verriet, dass die Zeit der Trennung für sie äußerst stressig gewesen sein dürfte. Wilde über Styles: „ Wir hatten die schönste Beziehung“ „Wir hatten die schönste Beziehung. So süß und so wunderschön und wirklich sehr häuslich und freundlich und liebevoll“, hatte Wilde im „Call Her Daddy“-Podcast erzählt. Dass die Öffentlichkeit den Altersunterschied zwischen ihr und dem Popstar kontrovers fand, könne sie nicht nachvollziehen. „Es hat die Leute wirklich aufgewühlt. Das war verrückt (...). Die Leute waren verdammt nochmal wütend.“

Sie und Styles hätten trotz der Diskussionen um ihre Romanze in ihrer eigenen kleinen Welt gelebt. „Ich glaube, wir haben in dieser kleinen Blase gelebt und das Urteil von außen ist nie wirklich in diese Blase eingedrungen. Das war ein Wunder und ein Beweis dafür, dass wir das gemeinsam geschafft haben“, erklärte sie. Die Schauspielerin und der Sänger hatten sich Ende 2020 am Set des Films „Don't Worry Darling“ kennengelernt. Rund zwei Jahre lang waren sie ein Paar. Im November 2022 trennten sie sich einvernehmlich. Olivia Wilde über Skandale, die „Don't Worry Darling“ überschatteten Nun sprach Wilde ausführlicher über ihre Trennung von Styles - und darüber, wie böse Gerüchte um „Don't Worry Darling“, bei dem Wilde Regie führte, ihre private Situation überschatteten. Kurz vor ihrer Trennung, die sich mit der Veröffentlichung des Films zeitlich überschnitt, kursierten Gerüchte über Streitigkeiten und Zerwürfnisse zwischen den Darstellern Florence Pugh und Harry Styles in den Hauptrollen.