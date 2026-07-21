Olivia Wilde über das „Trauma“ ihrer Trennung von Harry Styles
Nach ihrer Trennung von Jason Sudeikis sorgte Olivia Wilde mit ihrer Romanze mit dem zehn Jahre jüngeren Harry Styles für Schlagzeilen. Im „Call Her Daddy“-Podcast blickte sie vor wenigen Wochen auf ihre Beziehung mit dem Sänger liebevoll zurück, auch wenn sie nun verriet, dass die Zeit der Trennung für sie äußerst stressig gewesen sein dürfte.
Wilde über Styles: „Wir hatten die schönste Beziehung“
„Wir hatten die schönste Beziehung. So süß und so wunderschön und wirklich sehr häuslich und freundlich und liebevoll“, hatte Wilde im „Call Her Daddy“-Podcast erzählt. Dass die Öffentlichkeit den Altersunterschied zwischen ihr und dem Popstar kontrovers fand, könne sie nicht nachvollziehen. „Es hat die Leute wirklich aufgewühlt. Das war verrückt (...). Die Leute waren verdammt nochmal wütend.“
Sie und Styles hätten trotz der Diskussionen um ihre Romanze in ihrer eigenen kleinen Welt gelebt.
„Ich glaube, wir haben in dieser kleinen Blase gelebt und das Urteil von außen ist nie wirklich in diese Blase eingedrungen. Das war ein Wunder und ein Beweis dafür, dass wir das gemeinsam geschafft haben“, erklärte sie.
Die Schauspielerin und der Sänger hatten sich Ende 2020 am Set des Films „Don't Worry Darling“ kennengelernt. Rund zwei Jahre lang waren sie ein Paar. Im November 2022 trennten sie sich einvernehmlich.
Olivia Wilde über Skandale, die „Don't Worry Darling“ überschatteten
Nun sprach Wilde ausführlicher über ihre Trennung von Styles - und darüber, wie böse Gerüchte um „Don't Worry Darling“, bei dem Wilde Regie führte, ihre private Situation überschatteten. Kurz vor ihrer Trennung, die sich mit der Veröffentlichung des Films zeitlich überschnitt, kursierten Gerüchte über Streitigkeiten und Zerwürfnisse zwischen den Darstellern Florence Pugh und Harry Styles in den Hauptrollen.
Obwohl der Film 2022 die Kinocharts stürmte, wurde er von Berichten über Gehaltsstreitigkeiten und Behauptungen überschattet, Wildes Romanze mit Styles habe dazu geführt, dass sich Crewmitglieder unwohl fühlten.
In der neuesten Folge des „Louis Theroux Podcasts“ sprach Wilde über die Skandale um „Don’t Worry Darling“.
„Wir sprachen darüber, wie der Film nach seinem Erscheinen durch die Publicity aus der Bahn geworfen wurde. Ich meine, es gab viele vielschichtige Skandale. Eure Beziehung zerbrach damals. Deine Beziehung zu deinem Co-Star Harry Styles war öffentlichkeitswirksam, und die Berichterstattung über das Drama und die Folgen hatte einen frauenfeindlichen Beigeschmack“, sagte Theroux.
„Ich denke, es hat dem Film definitiv geschadet, weil wir nicht darüber sprechen konnten, was der Film eigentlich aussagen wollte“, kommentierte Wilde die Situation nachträglich. „Das war sehr schade, denn so viele Menschen haben mitten in der Corona-Pandemie so hart an diesem Film gearbeitet. Wir haben den Film für 30 Millionen Dollar produziert.“
„Mir hat es auf jeden Fall geschadet, weil ich bis dahin so naiv war, was die zerstörerische Kraft des Internets angeht“, führte die Schauspielerin weiter aus. „Jetzt habe ich genug Abstand dazu, und das erlaubt mir, diese Zeit als faszinierend zu erleben. Es ist interessant, einen Tornado von innen heraus zu beobachten.“
Olivia, die aktuell für „The Invite“ Werbung macht, sagte, die Pressetour zu ihrem neuen Film sei im Gegensatz zu den negativen Reaktionen auf „Don’t Worry Darling“ heilsam gewesen.
„Es ist interessant, denn ich bin seitdem zum ersten Mal wieder in einer Pressetour und habe mich gefragt, ob das traumatisch sein würde. Ich finde die Gespräche über ‚The Invite‘ unglaublich spannend. Es war also tatsächlich heilsam, weil ich merke, dass es nicht immer nur um Kritik geht“, erzählte sie.
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