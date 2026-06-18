Olivia Wilde über "verrückte" Blitzhochzeit mit 19 - und den Scheidungsgrund

Sie war gerade einmal 19 Jahre alt, als sich Olivia Wilde mit dem italienischen Filmemacher Tao Ruspoli 2003 traute. Heute blickt sie auf ihre Entscheidung, den neun Jahre älteren Ruspoli nach nur wenigen Monaten Beziehung zu heiraten, zum Teil geläutert zurück. Es sei für sie ein Akt der Rebellion gewesen. Im Gespräch mit Alex Cooper in der neuen Folge des Podcasts "Call Her Daddy" gab Wilde offene Einblicke in ihre Ehe, die 2011 geschieden wurde, als Wilde Mitte 20 war. Olivia Wilde und Tao Ruspoli: Blitzhochzeit beim Burning Man Festival Ruspoli, der aus einer aristokratischen Familie stammt, und Wilde hatten heimlich auf dem Burning Man Festival geheiratet, wie die Schauspielerin verriet. Die Papiere, die letztendlich "wahrscheinlich ungültig" waren, waren bereits in Los Angeles von einem Mann ausgefüllt worden, den sie "im Internet kennengelernt" hatten. "Und dann dachte ich sofort: 'Moment mal, was zum Teufel habe ich da gerade getan?'", erinnerte sich Wilde. "Denn ich hatte damals schon ein Muster für spontane Entscheidungen. Und ich glaube, das ist eine der schönen Seiten der Jugend, aber ich brachte mich dadurch ständig in Schwierigkeiten." Über ihre Blitzhochzeit fügte sie hinzu: "Es schien wahrscheinlich das Verrückteste überhaupt zu sein, und es war so romantisch und verrückt."

So jung zu heiraten sei für die heute 42-Jährige ein Akt der Rebellion gewesen, wie sie selbst sagt. Aus heutiger Sicht absurd, dass sich ihre Rebellion ausgerechnet in einer "eigentlich traditionellen" Sache wie einer Heirat manifestierte. Eigentlich war ihr eine Hochzeit gar kein Anliegen gewesen. Doch ihre Beziehung mit ihrem Ex-Mann war auch keine gewöhnliche. "Wir hatten keine sehr traditionelle Ehe. Sie war sehr unkonventionell. Und ich bin dankbar dafür, denn dadurch habe ich den Großteil meiner Zwanziger so verbracht", erinnerte sie sich.