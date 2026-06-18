Olivia Wilde über "verrückte" Blitzhochzeit mit 19 - und den Scheidungsgrund
Sie war gerade einmal 19 Jahre alt, als sich Olivia Wilde mit dem italienischen Filmemacher Tao Ruspoli 2003 traute. Heute blickt sie auf ihre Entscheidung, den neun Jahre älteren Ruspoli nach nur wenigen Monaten Beziehung zu heiraten, zum Teil geläutert zurück. Es sei für sie ein Akt der Rebellion gewesen.
Im Gespräch mit Alex Cooper in der neuen Folge des Podcasts "Call Her Daddy" gab Wilde offene Einblicke in ihre Ehe, die 2011 geschieden wurde, als Wilde Mitte 20 war.
Olivia Wilde und Tao Ruspoli: Blitzhochzeit beim Burning Man Festival
Ruspoli, der aus einer aristokratischen Familie stammt, und Wilde hatten heimlich auf dem Burning Man Festival geheiratet, wie die Schauspielerin verriet. Die Papiere, die letztendlich "wahrscheinlich ungültig" waren, waren bereits in Los Angeles von einem Mann ausgefüllt worden, den sie "im Internet kennengelernt" hatten.
"Und dann dachte ich sofort: 'Moment mal, was zum Teufel habe ich da gerade getan?'", erinnerte sich Wilde. "Denn ich hatte damals schon ein Muster für spontane Entscheidungen. Und ich glaube, das ist eine der schönen Seiten der Jugend, aber ich brachte mich dadurch ständig in Schwierigkeiten."
Über ihre Blitzhochzeit fügte sie hinzu: "Es schien wahrscheinlich das Verrückteste überhaupt zu sein, und es war so romantisch und verrückt."
So jung zu heiraten sei für die heute 42-Jährige ein Akt der Rebellion gewesen, wie sie selbst sagt. Aus heutiger Sicht absurd, dass sich ihre Rebellion ausgerechnet in einer "eigentlich traditionellen" Sache wie einer Heirat manifestierte. Eigentlich war ihr eine Hochzeit gar kein Anliegen gewesen. Doch ihre Beziehung mit ihrem Ex-Mann war auch keine gewöhnliche.
"Wir hatten keine sehr traditionelle Ehe. Sie war sehr unkonventionell. Und ich bin dankbar dafür, denn dadurch habe ich den Großteil meiner Zwanziger so verbracht", erinnerte sie sich.
"Es war einfach so, dass wir uns weiterentwickelt haben"
Olivia und Tao Ruspoli gaben im Februar 2011 ihre Trennung bekannt. Die Scheidung wurde später im selben Jahr rechtskräftig.
"Es war keine besonders turbulente Trennung. Es war einfach so, dass wir uns weiterentwickelt haben. Wir sind in ganz unterschiedlichen Lebensphasen. Und jetzt ist es witzig. Wir sind Freunde. Ich meine, es kommt mir vor wie vor 100.000 Jahren, total verrückt", gestand Wilde, die von 2011 bis 2020 mit Jason Sudeikis liiert war.
Die beiden verlobten sich 2013, heirateten aber nicht. Das Ex-Paar hat einen Sohn, geboren im April 2014, und eine Tochter, geboren im Oktober 2016.
Nach ihrer Trennung von Sudeikis sorgte Wilde mit ihrer Romanze mit dem zehn Jahre jüngeren Harry Styles für Schlagzeilen.
Auch auf diese Beziehung blickte Wilde im "Call Her Daddy"-Podcast zurück.
Beziehung mit Styles "hat die Leute wirklich aufgewühlt"
"Wir hatten die schönste Beziehung. So süß und so wunderschön und wirklich sehr häuslich und freundlich und liebevoll", sagte sie. Dass die Öffentlichkeit den Altersunterschied zwischen ihr und dem Popstar kontrovers fand, kann sie nicht nachvollziehen. "Es hat die Leute wirklich aufgewühlt. Das war verrückt (...). Die Leute waren verdammt nochmal wütend."
Sie und Styles hätten trotz der Diskussionen um ihre Romanze in ihrer eigenen kleinen Welt gelebt.
"Ich glaube, wir haben in dieser kleinen Blase gelebt und das Urteil von außen ist nie wirklich in diese Blase eingedrungen. Das war ein Wunder und ein Beweis dafür, dass wir das gemeinsam geschafft haben", erklärte sie.
Die Schauspielerin und der Sänger hatten sich Ende 2020 am Set des Films "Don't Worry Darling" kennengelernt. Rund zwei Jahre lang waren sie ein Paar. Im November 2022 trennte sich das Ex-Paar einvernehmlich.
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