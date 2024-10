Martha Stewart sorgt mit Flitterwochen-Geständnis für Aufsehen

An anderer Stelle in der Doku verriet Stewart Medienberichten zufolge, dass sie gar während ihrer Hochzeitsreise einen anderen Mann geküsst habe. Rund um Ostern waren sie und ihr frisch angetrauter Mann damals in Italien unterwegs. Sie habe den Dom von Florenz besichtigen wollen, so Stewart laut der britischen Zeitung The Independent. Andrew sei im Hotel geblieben. "Er hatte kein Interesse daran, mit mir in den Dom zu gehen. Ich hörte diese wunderbare Musik im Dom... Es war ein sehr romantischer Ort, voll mit Touristen, und ich traf diesen sehr gut aussehenden Mann", erinnert sich Stewart, die als Model, Aktienmaklerin, Moderatorin, TV-Köchin, Autorin und Unternehmerin erfolgreich war, demnach.

Stewart war "weder unanständig noch untreu"

"Er wusste nicht, dass ich verheiratet war. Ich war einfach ein Mädchen, das in der Osternacht in der Kathedrale herumhing. Er war emotional. Ich war emotional. Das lag wohl einfach daran, dass es ein emotionaler Ort war. Es war anders als alles, was ich je erlebt hatte. Eine weitläufige Kuppel. So schön und so viele Bilder um einen herum", schildert Stewart laut Independent in ihrer Doku. "Es war wie nichts, was ich je zuvor getan hatte. Warum also nicht einen Fremden küssen?"

Auf eine Frage von Regisseur R.J. Cutler nach einer Einordnung des Geschehenen habe sie entgegnet: "Es war weder unanständig noch untreu. Es war einfach eine emotionale Angelegenheit des Augenblicks. So habe ich es gesehen. Und es war aufregend. Ich wünschte, wir könnten alle einen solchen Abend erleben", sagte sie.