Mark Hamill gratulierte verstorbener Carrie Fisher

"Ihr Stern wird von hier bis in die Ewigkeit leuchten", so Hamill, der dazu mehrere gemeinsame Fotos aus "Star Wars"-Zeiten postete. Fisher, die im Dezember 2016 im Alter von 60 Jahren gestorben war, spielte in "Star Wars" die Rolle der Prinzessin Leia, eine Schwester von Jedi-Ritter Luke Skywalker (Hamill).