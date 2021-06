Karrierefehler: Wenn Schauspieler über ihre eigenen Filme lästern

Bob Hoskins

Der 2104 verstorbene Schauspieler Bob Hoskins hätte seine Teilnahme an der Computerspiel-Verfilmung "Super Mario Bros.", in der er 1993 in der Rolle des Superhelden Mario (re.) zu sehen war, am liebsten ungeschehen gemacht. Seine Antworten auf die Interview-Fragen sprachen jedenfalls eine eindeutige Sprache: "Was ist der schlechteste Job, den du je gemacht hast?" Hoskins: "Super Mario Bros." "Was war deine größte Enttäuschung?" Hoskins: "Super Mario Bros." "Wenn du in deiner Vergangenheit etwas rückgängig machen könntest, was würdest du ändern?" Hoskins: "Ich hätte Super Mario Bros. nicht gemacht."