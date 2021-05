Söhnchen von Billie Lourd lernt verstorbene Großmutter Carrie Fisher kennen

Der Grund: Fans der Film-Reihe zelebrieren den 4. Mai als "Star Wars Day". Die englische Aussprache des Datums erinnert an den typischen Spruch aus der Sternenkrieger-Saga "May the force be with you" (auf Deutsch: "Möge die Macht mit dir sein").

Carrie Fisher, die in den "Star Wars"-Filmen der 70er und 80er Jahre als Leia berühmt wurde und in den neueren Filmen als Generalin auftrat, war am 27. Dezember 2016 im Alter von 60 Jahren gestorben. Sie hatte wenige Tage zuvor während eines Flugs von London nach Los Angeles einen Herzstillstand erlitten.