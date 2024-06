Marilyn Monroe: Sterbehaus in Los Angeles unter Denkmalschutz gestellt

"Es gibt keine andere Person oder keinen anderen Ort in der Stadt Los Angeles, der so ikonisch ist wie Marilyn Monroe und ihr Haus in Brentwood", sagte Stadträtin Traci Park. "Einige der berühmtesten Bilder von ihr wurden in diesem Haus, auf diesem Grundstück und an ihrem Swimmingpool aufgenommen." Zudem sei die Schauspielerin dort auf tragische Weise gestorben - "was sie zeitlich und räumlich für immer mit diesem Ort verbindet".